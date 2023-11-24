Eskişehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 20 suçtan kaydı bulunan, 'hakaret' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 suçtan kaydı bulunan, "hakaret" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.