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Eskişehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 20 suçtan kaydı bulunan, 'hakaret' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 suçtan kaydı bulunan, "hakaret" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Eskişehir JASAT Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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