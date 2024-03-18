Eskişehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 60 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 60 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 11 Mart ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde geçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle aranan 60 şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR