Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Eskişehir'de bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Olay, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülnaz Ö'ye ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, büyük maddi hasar oluştu. Depoda bulunan kerestelerin tekrar yanmasını engellemek amacıyla itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri ise depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR