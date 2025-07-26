Eskişehir'de Kepçe Tramvay Durağına Çarptı, 1 Yaralı

Eskişehir'de Kepçe Tramvay Durağına Çarptı, 1 Yaralı
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Eskişehir'de bir kepçenin tramvay durağına çarpması sonucu büyük hasar meydana geldi. Olayda 1 kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kepçe kolunun çarptığı tramvay durağında büyük çapta hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.40 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.Ç. isimli şahsın idaresindeki plakası öğrenilemeyen kepçenin kolu Alanönü Tramvay Durağı'na çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda durakta büyük çapta hasar oluşurken, kırılan camlar yola saçıldı. O esnada durakta tramvay bekleyen N.Y. isimli kadın yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. Elinde ve bacağında kesikler olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hasarlı durakta güvenlik tedbiri alınmadı

Öte yandan, aldığı hasar sonucunda eğik bir hale gelen durağın çevresinde önlem alınmaması göze çarptı. Tehlike arz ettiği gözlenen durakta yolcular iniş ve biniş yapmaya devam etti. Kazadan dakikalar sonra çevreye şerit çekilirken, ESTRAM ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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