Eskişehir'de Kenevir Bitkisi Yetiştiren Şahsın Evine Operasyon

Eskişehir'de kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahsın evine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden bir şahsın esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR