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Eskişehir'de Kazı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Patladı

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Eskişehir Odunpazarı'nda yapılan kazı çalışmasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Eskişehir'de kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunun yanlışlıkla patlatılması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 11.30 sularında Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Öğretim Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kazı çalışması sırasında önce elektrik kabloları kesilince enerji kesintisi yaşandı. Ardından da doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucunda doğalgaz borusundan çıkan gaz alev aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yaşanan elektrik kesintisi mahallelinin tepkisine neden olurken patlama sesi ve yangın paniğe yol açtı. Yangını ilk olarak çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine yetişti. Ekiplerce patlamanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı. Sonrasında itfaiye yangına müdahale ederken, ESGAZ ekiplerinin gecikmesi ise mahallelinin tepkisini çeken bir başka husus oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın başarıyla söndürüldü. Korku ve paniğe sebebiyet veren olayda yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

Mahalle sakinleri, saat 12.30 sıralarında bir başka patlama daha olduğunu ancak bu defa yangın çıkmadığını öne sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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