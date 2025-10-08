Haberler

Eskişehir'de Kazaya Karışan SUV Aracına Arkadan Çarpma Anı Kamerada

Eskişehir çevreyolunda meydana gelen kazada, yavaşlayan bir SUV araca başka bir otomobilin arkadan çarpma anı saniye saniye kaydedildi. İki aracın çarpışmasının ardından bazı sürücüler kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Eskişehir'de bir kazadan dolayı yavaşlayan SUV araca başka otomobilin arkadan çarpma anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Sol şeritte aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazayı fark eden diğer sürücülerden bazıları yavaşlayarak kazaya karışan araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görüp yavaşlayan bir SUV aracın yavaşlamasıyla başka bir otomobilin, araca arkadan çarpma anları kameraya anbean yansıdı. Araç içi kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle kazaya karışan aracın arkasının havaya kalktığı görülüyor. - ESKİŞEHİR

