Eskişehir'de Kaza: Takla Atan Araç Hurdaya Döndü, Sürücü ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu

Güncelleme:
Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili taklalar atarak hurdaya döndü. Sürücü ve yolcu kazayı şaşkınlıkla yara almadan atlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarken, hurdaya dönen otomobilden sürücü ve yolcusu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Yolu Ertuğrulgazi Mahallesi'dne meydana geldi. Edinilen bilgilere Eskişehir istikametinde ilerleyen Enes G. (22) idaresindeki 26 RR 620 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç taklalar atamaya aşladı. Yaklaşık 200 metre savrulan ve taklalar açan araç hurdaya dönerken, otomobildeki sürücü ve yolcusu kazdan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
