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Eskişehir'de Kaza: Otomobil Kaldırımdaki Ağaca Çarptı, 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Eskişehir'de sokak arasından çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Eskişehir'de sokak arasından çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.G. idaresindeki 26 ACF 058 plakalı otomobil, sokaktan caddeye dönüş yapan kamyona çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki E.T. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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