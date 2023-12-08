Eskişehir'de Kayıp Şahıs Aranıyor

Eskişehir'de 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs için polis ekipleri çalışma başlattı. Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Kadir Türe, ailesine 'Para aramaya çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri şahsın bulunması için çalışmalara başladı.

Eskişehir'de 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan şahıs için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Kadir Türe, 6 Aralık tarihinde ailesine evinden "Para aramaya çıkıyorum" diye ayrıldı. Saat 19.30'da evden çıkan Türe'den bir daha haber alınamadı. 2 gündür kendisinden kayıp olan şahıs için ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin şahsın bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR