Eskişehir'de Kayıp Kadın Çalışmalarla Bulundu

Eskişehir'de Kayıp Kadın Çalışmalarla Bulundu
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46 yaşındaki Şerife Altın, dün gece kaybolduktan sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunarak sağlık ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde kaybolduğu belirtilen 46 yaşındaki Şerife Altın, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Altın'ın evinden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenilmişti. Dün gece saat 02.00'dan bu yana Altın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirilmişti. Kayıp kadının bulunması amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) başlattığı çalışmaları neticesinde kayıp şahıs Alpagut ile Bilecik/İnhisar arasında bulunmuş olup kontrol amaçlı sağlık ve jandarma ekiplerine teslim edildiğini öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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