Eskişehir'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde kaybolan 28 yaşındaki adam için bisikletinin ve botunun bulunduğu Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 15 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'da evden ayrılan Enes Kanmaz (28) kayboldu. Evine geri dönmeyen Kanmaz için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) ihbarda bulunması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede, Kanmaz'ın babası tarafından Odunpazarı İlçesi Kent Ormanı'nda mescidin olduğu bölgede kayıp şahsın bisikletinin ve botunun bulunduğu bildirilen alan ile çevrelerinde arama yapmak üzere ekipler saat 14.30'da bir araya geldi. Çalışmalara jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri katılım sağladı.

Enes Kanmaz'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. - ESKİŞEHİR