Eskişehir'de Kayıp Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışması

Eskişehir'de, 74 yaşındaki alzheimer hastası Hatun Işıksoy'un kaybolmasının ardından polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ailesi, annelerinin bazen kendilerini bile tanımadığını ifade etti.

Eskişehir'de kendisinden 1 gündür haber alınamayan alzheimer hastası 74 yaşındaki Hatun Işıksoy'un bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; Gündoğdu Mahallesi Seçil Sokak üzerinde yalnız başına yaşayan Hatun Işıksoy, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Sonrasında bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu emniyete bildirdi. Müracaat üzerine, kayıp şahsın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

"Ben oğluyum ama bazen beni bile tanımıyor"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, kayıp Hatun Işıksoy'un oğluyla görüşme sağladı. Kayıp haberini aldıktan sonra Ankara'dan Eskişehir'e geldiğini söyleyen kişi, annesinin telefonunu kullanamadığını ve hastalığı sebebiyle bazen kendisini bile tanımadığını ifade etti. Annesinin daha önceden bir kez daha bu şekilde kaybolduğunu ama gün içerisinde bulunduğunu da belirten şahıs, onu gören veya duyanların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmasını rica etti.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
