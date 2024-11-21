Eskişehir'de Kaygan Zeminde Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada kaygan zemin nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de kaygan zemin nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan Alpu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle kavşağa giren sürücü, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR