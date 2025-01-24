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Eskişehir'de Kaygan Yolda Kaza: Sürücü Kanalda Sıkıştı

Eskişehir'de Kaygan Yolda Kaza: Sürücü Kanalda Sıkıştı
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Eskişehir'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla kanala uçtu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kanala uçan araçta sıkışan sürücü vatandaşlarca kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre S.S. idaresindeki 34 JG 7591 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, cadde kenarında bulunan kanala uçtu. Burnun üzerine çakılan araçtaki sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambülansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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