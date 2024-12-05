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Eskişehir'de Kaygan Yolda Kaza: 2 Yaralı

Eskişehir'de Kaygan Yolda Kaza: 2 Yaralı
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Eskişehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi.

Eskişehir'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı indiği esnada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 BRS 46 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Yolun yan kısmındaki arazide ters dönmüş vaziyette kalan araçta bulunan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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