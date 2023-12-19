Eskişehir'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü

Eskişehir'de rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş, evine dönmek isterken kayboldu. Polis ekipleri tarafından bulunan yaşlı adam, evine güvenli bir şekilde götürüldü.

Eskişehir'de polis ekipleri, akşam saatlerinde kaybolan yaşlı bir vatandaşı evine götürdü.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlığı bulunan bir vatandaş, akşam saatlerinde evine dönmek isterken kayboldu. Evinin yolunu tam olarak hatırlamayan vatandaş, tramvaya binerek, uzun süre boyunca kentin çeşitli bölgelerine yolculuk etti. Tramvay durağında bekleyen vatandaşlar, yaşlı adamın kaybolduğunu anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya duyarsız kalmayan polis ekipleri, yaşlı adamı evine götürmek için Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan tramvay durağına geldi. Yürümekte güçlük çeken yaşlı adamın koluna girerek ekip aracına kadar götüren polisler, duyarlı vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Yaşlı adam, polis ekiplerini görünce sevinerek hayır duaları etti. - ESKİŞEHİR