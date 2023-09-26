Eskişehir'de Kaybolan Kadının Cinayeti Ortaya Çıktı

ESKİŞEHİR'de, 2011'de kaybolan Sibel Yenigün'ün (33) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yenigün'ün telefon kayıtlarındaki incelemede, son görüştüğü fırıncı Murat Şensöz gözaltına alındı. Yenigün'ü tarım ilacıyla zehirleyip uçurumdan attığını itiraf eden Murat Şensöz ile ona yardım ettiği öne sürülen yeğeni Fevzi Şensöz, tutuklandı.

Sibel Yenigün, 2011 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları, gönül ilişkisi yaşadığı Murat Şensöz'ün yanına gittiği belirtilen Sibel Yenigün ile görüşmeyi bıraktı. Geçen şubatta, ailesi 12 yıldır haber alamadıkları Sibel Yenigün için polise kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenigün'ün bulunması için özel ekip kurarak arama çalışması başlattı. Polis tarafından kentteki hastaneler ve mezarlıklarda yapılan aramalarda Sibel Yenigün'ün izine rastlanmadı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Sibel Yenigün'ün gönül ilişkisi yaşadığı ve cep telefonu kayıtlarında son görüştüğü kişi olan Murat Şensöz'ü takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından Murat Şensöz ile yeğeni Fevzi Şensöz gözaltına alındı. Polis sorgusunda, çelişkili ifadeler veren Şensöz, 2011 Kasım'da Sibel Yenigün'ü tarım ilacıyla zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Murat Şensöz, Sibel Yenigün'ün cesedini ise Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki ormana götürüp uçurumdan attığını söyledi.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Murat Şensöz ile ona yardım ettiği öne sürülen yeğeni Fevzi Şensöz, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

CESEDİ ARANIYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ablasının kayıp başvurusu üzerine Sibel Yenigün ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirterek, Olayla ilgili Murat Şensöz ve Fevzi Şensöz'ün gözaltına alındığı, Murat Şensöz'ün yapılan sorgulamasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine Sibel Yenigün'ü öldürdüğünü ve sonrasında Mihalgazi-Alpagut kara yolu üzerinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etmesi ile şüpheliler Murat Şensöz ve Fevzi Şensöz, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgusunun ardından tutuklanan 2 şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Kayıp şahsın cesedinin arama çalışmaları AFAD, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle sürdürülmekle birlikte, olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir denildi. Soruşturma sürüyor.