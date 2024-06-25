Eskişehir'de Kaybolan Kadın İstanbul'da Bulundu

Eskişehir'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Şahide Pınarlı, İstanbul'da bulunarak sağ salim salim ailesine kavuşturuldu.

Sütlüce mahallesi Eğiticimler caddesi üzerinde gelininin yanında kalan Şahide Pınarlı, 21 Haziran 2024 tarihinde kayboldu. Kimseye haber vermeden evden tek başına ayrılan kadına günlerce kimse ulaşamadı. Kadının ailesi konuyla ilgili polise kayıp ihbarında bulundu. Polis konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan aile 4 gün boyunca kayıp olan kadının İstanbul'da olduğu haberini aldı. Süreç boyunca endişelenen aile Pınarcı'nın başına hiçbir şey gelmediği için büyük mutluluk yaşadı.

Kayıp kadın kızını görmek amacıyla İstanbul'a gitmiş

Unutkanlığı olan ve alzheimer rahatsızlığı başlayan Şahide Pınarcı'nın İstanbul'a kızını görmek için gittiği öğrenildi. Aile mensuplarının verdiği bilgiye göre, kaybolan kadın evden ayrıldıktan sonra ilk olarak otogara gitti. Ardından otobüs biletini kendisi alan Pınarcı, İstanbul'daki kızına ulaşım sağlayamadı. Bulunduğu yerde ne yapacağını bilemeyen kadın kendisi karakola giderek ifade verdi. O esnada kayıp kadının kızı da annesinin haberlerini alarak Eskişehir'e dönerken, kaybolduğunu olduğunu bildiren Pınarcı polis ekipleri tarafından sağ salim ailesine kavuşturuldu. - ESKİŞEHİR