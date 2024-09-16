Eskişehir'de Kaybolan Genç Bulundu

Eskişehir'de sabah evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki şahıs, Kent Ormanı yakınlarında bulundu.

Bugün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Enes Kanmaz'ın (28) bulunması için öğlen saatlerinde arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Enes Kanmaz, aramaların yoğunlaştığı Kent Ormanı mevkiinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kanmaz'ın gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR