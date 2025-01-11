Eskişehir'de Kaybolan Çift Bulundu

Eskişehir'de yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan çift, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

Tepebaşı ilçesi Bozdağ mevkiinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan A.G. (50) ve eşi A.G. (47) yollarını kaybederek kayboldu. Çiftin, yanlarında bulunan amatör telsizle yardım çağrısı yapmasıyla AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kaybolan çift, bulundu.

Sağlık durumları iyi olan çift, yakınlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR