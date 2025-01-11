Eskişehir'de Kaybolan Çift Bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yürüyüşe çıkan bir çift, ormanlık alanda kayboldu. Amatör telsizle yardım çağrısı yapmaları sonucu AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla bulundu. Çiftin sağlık durumu iyi.
Eskişehir'de yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan çift, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulundu.
Tepebaşı ilçesi Bozdağ mevkiinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan A.G. (50) ve eşi A.G. (47) yollarını kaybederek kayboldu. Çiftin, yanlarında bulunan amatör telsizle yardım çağrısı yapmasıyla AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kaybolan çift, bulundu.
Sağlık durumları iyi olan çift, yakınlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR