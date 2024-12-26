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Eskişehir'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Eskişehir'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
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Eskişehir Kütahya Yolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil kavşaktan çıkmaya çalışırken başka bir otomobille çarpıştı. İki araç kullanılamaz hale gelirken, kazada 54 yaşındaki bir yolcu yaralandı.

Eskişehir'de kavşaktan çıkmaya çalışan araca bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada iki araç kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya Yolu üzerinde Ömür Mahallesi Kızılinler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.U. (50) idaresindeki 26 ADT 448 plakalı otomobil, kavşakta Kızılinler Mahallesi istikametine dönmek için manevra yaptı. O esnada Kütahya yönünden Eskişehir istikametine ilerleyen F.A. (33) idaresindeki 26 FA 636 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta bekleyen araca çarptı. Kaza sonrası 26 FA 636 plakalı araç yolun dışına savruldu. Çarpmanın etkisiyle 26 ADT 448 plakalı aracın içinde yolcu konumunda bulunan 54 yaşındaki C.T. yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 26 FA 636 plakalı aracın sol ön tekeri hasar alırken 26 ADT 448 plakalı otomobilin ön kısmı tamamen dağıldığı görüldü. Kazayla alakalı polis inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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