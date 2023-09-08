Eskişehir'de Kavga İhbarına Giden Polis ve Sağlık Ekibine Saldırı

Eskişehir'de kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekibine saldırıp, tehditler savurduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekibine saldırıp, tehditler savurduğu öne sürülen Ö.S.E., gözaltına alınıp, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde gece yarısı kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri, Ö.S.E.'nin çevreye saldırdığını görünce müdahale etti. Polis ekiplerine direnen Ö.S.E., iddiaya göre; sağlık görevlilerine tehditler savurup, hakaret ettikten sonra tekme attı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan Ö.S.E., ifadesi için polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S.E., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.