Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kavga: 2 Kişi Yaralandı, 3 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de bir işletmede çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili üç şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir'de iki kişinin yaralandığı kavgaya dair çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla alakalı üç şahsı yakaladı.

Eskişehir'de gece saatlerinde bir işletmede çıkan kavgada M.Ş. isimli şahıs ateşli silahla, L.A. ise darp edilerek yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayın şüphelilerinin V.K., H.A., S.H. ve S.B. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Tespit edilen şahıslar, yine ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title