Eskişehir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Eskişehir'de, 'Çocuğun Kasten Öldürülmesi' suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 'Çocuğun Kasten Öldürülmesi' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarda tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 'Çocuğun Kasten Öldürülmesi' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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