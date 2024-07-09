Eskişehir'de Kasksız ve Ehliyetsiz Sürücüler Trafik Denetiminden Kaçtı

Eskişehir'de trafik denetiminden kaçmaya çalışırken polisin üzerine motosiklet süren kasksız ve ehliyetsiz sürücü, "Kaçmak bana daha mantıklı geliyor. Polislerin yaralanması gibi bir durum çok zor. Ben kuryeyim, ilk defa kaçmıyorum. Genelde çevirme gördüğümde kaçacağım zaman geri dönüyorum. Bu defa arkamdan otobüsler geliyor diye dönemedim" dedi. Kasksız yakalanan bir başka sürücü ise "Kask takmak işime gelmiyor, sevmiyorum. Kasksız motosiklet kullanan arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Rutin denetimlerde kusurlu bulunan araç ve sürücülere ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Polisin üzerine motorunu sürüp kaçmaya çalıştı

Uygulamalar esnasında 34 FEN 415 plakalı motosikleti kasksız bir şekilde kullanan Fahrettin Erten (24), kendisini durdurmak isteyen polis memuruna rağmen yoluna devam etmeye çalıştı. O sırada önünde duran polis memurunun yanından kaçmaya çalışan Erten, ekiplerin yoğun ısrarı ve çabası sonucu durduruldu. Ezilme tehlikesi geçiren ekipler Erten'i yolu kenarına alarak üst araması yaptı. Yapılan kontrollerde Fahrettin Erten'in ehliyetine daha önceden polis ekiplerince el konulduğu öğrenildi. Sürücüye ehliyeti geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmadığı için, polis uyarı ikazları uymamak ve kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak maddelerinden toplamda 15 bin 863 TL para cezası kesildi.

"İlk defa kaçmıyorum, polisin üstüne bilerek sürmedim"

Daha önceden birçok kez denetim yapan polislerden kaçtığını belirten bu kez yakalandığını belirten Fahrettin Erten, "Ben normal trafik ekiplerini tanıyorum, problem değil. Cezalarını yazarlar ama abilerimizi gerçekten biliyorum. Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı, canları sağ olsun. Yazılası varmış. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle, arkadan yazılan ceza 3-4 bin lira oluyor. Şu an durduğumda yediğim cezayı da biliyorum, 15-16 bin lira ceza yedim. O yüzden dediğim gibi, kaçmak bana daha mantıklı geliyor. Polislerin yaralanması gibi bir durum çok zor. Ben kuryeyim, ilk defa kaçmıyorum. Bilerek üstüne sürmedim, sol tarafa doğru kırdım zaten. Üstüne sürecek olsam hiç frene basmaz, durmazdım. Genelde çevirme gördüğümde kaçacağım zaman geri dönüyorum. Bu defa arkamdan otobüsler geliyor diye dönemedim. Ehliyetimi yeni kaptırdım. Normalde çevirmelerde dönmüyorum. Durmam da gerekiyor. Aracımın her şeyi tam, ondan hiçbir sorun çıkmaz. Sadece benim ehliyetim yok diye oldu bu. Kaskımı hava çok sıcak olduğu için takmıyorum. Ayrıca acil bir yere gitmem gerekiyordu, o yüzden çıktım. Ehliyeti kaptırdım diye normalde kuryeliği de bıraktım" dedi.

"Kask takmak işime gelmiyor"

Kasksız motosiklet kullandığı için cezai işlem uygulanan Esat Tosun ise ceza ile poz verdi. Kask takmanın işine gelmediğini belirten Tosun, şöyle konuştu;

"Kask yoktu, alamadım maalesef. Çok güzel oldu. Çevirme geldi, cezamızı kitleyip gidiyorlar. Kasksızlıktan dolayı böyle oldu. Kask takmak işime gelmiyor, sevmiyorum. Kasksız motosiklet kullanan arkadaşlara da başarılar diliyorum." - ESKİŞEHİR