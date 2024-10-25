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Eskişehir'de Kasksız Motosikletle Polisten Kaçan Genç Tehdit Savurdu

Eskişehir'de Kasksız Motosikletle Polisten Kaçan Genç Tehdit Savurdu
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Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet süren genç, trafik polisini görünce kaçmaya çalıştı. Motosikletin arkasındaki yolcu ise basın muhabirini tehdit etti. Polisi uyarılara rağmen durmayan sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletlinin polisten kaçma girişimi kameraya yansıdı. Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini, "Dayak atarım sana, yemin ederim döverim" diyerek tehdit etti.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik polisinin peşine düştüğü kasksız ve plakasız bir motosikletli, araç girişinin yasak olduğu Adalar Bulvarı üzerinden kaçma girişiminde bulundu. Bu esnada hız yaparak vatandaşları tehlikeye atan sürücü, motosikletli trafik polisini görünce aracını sağa çekti. Polisin kaçmaması için uyardığı sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'ndaki ekip aracının yanına götürüldü.

Ehliyetsiz motosikletliye polis ekiplerince ceza yazıldı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye hem ehliyeti olmaması hem de plaka takmaması nedeniyle ceza yazıldı. Trafik denetimlerini sürdüren ekipler, 18 yaşını geçen vatandaşların araç kullanmak için ehliyet alması gerektiğine dikkat çekti.

Polisten kaçan motosikletlinin yolcusu basın mensubunu tehdit etti

Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç bir erkek şahıs da o esnada görüntü çeken İHA muhabirini tehdit etti. Şahıs, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabire, "Dayak atarım sana" ifadesini kullandı. Muhabirin basın mensubu olduğunu ve işini yaptığını belirterek personel kartını göstermesine rağmen tehditler savuran şahıs, polis ekiplerine de, "Ağabey söyle çekmesin, yemin ederim döverim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Güncel Hukuk Polis

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