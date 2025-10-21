Eskişehir'de Kasksız Motosiklet Süren Genç Yaralandı

Eskişehir'de 19 yaşındaki kasksız sürücüsü, süratle girdiği ara sokakta aniden önüne fırlayan kediye çarpmamaya çalışırken kullandığı motosikleti devirerek yere düştü. Sürücünün hem kediye çarptığı hem de başını beton saksıya vurarak ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Esen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (19) isimli erkek şahsın idaresindeki 26 AJR 655 plakalı motosiklet, süratle ara sokağa giriş yaptı. Kasksız bir şekilde Şair Fuzuli Caddesi yönüne doğru ilerleyen M.Y.'nin önüne aniden kedi fırladı. Kediye çarpmamak için manevra yapan M.Y., motosikleti devirerek yere doğru savruldu ve birkaç metre sonra başını beton saksıya vurdu.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

Genç motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde hareketsiz kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.Y., bilinci kapalı halde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Motosikletin çarptığı kedi telef oldu

M.Y.'nin motosikletle çarptığı kedi telef oldu. Kedinin, sokak üzerinde işletmecilik yapan bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Bu zamana kadar böyle bir kaza olmasından hep endişe duyduklarını söyleyen çevre esnafı ise Esen Sokak'ta çoğu motosiklet sürücüsünün fazla sürat yaptığını ve can güvenliğinin sağlanması için artık bir tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR