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Eskişehir'de Kasksız Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Kasksız Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
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Eskişehir'de 16 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, kasksız ve ehliyetsiz olarak plakası olmayan motosikletiyle servis aracına çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören esnaf, kaskın kolunda takılı olmasının genç sürücüyü koruyamadığını dile getirdi.

Eskişehir'de kasksız ve ehliyetsiz sürücünün plakasız motosikleti ile bir servis aracına yandan çarptığı kazayı gören esnaf Mevlüt Özkan, "Kaskı kolunda takılıydı, gencecik, 16 yaşında bir arkadaşımızdı, kask takmış olsaydı ağır yaralı değil de biraz daha hafif atlatabilirdi" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde meydana gelmiş, caddede seyir halindeki S.E. idaresindeki 26 S 744 plakalı servis minibüsüne, Kuğu Sokak'tan kaskı kolunda takılı ve ehliyetsiz olduğu belirtilen 16 yaşındaki M.F.B. idaresindeki plakasız motosiklet çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulup ağır yaralanan gence, polis ekipleri tarafından çeşitli kural ihlallerinden dolayı 50 bin lira trafik cezası kesilerek inceleme başlatılmıştı.

"Kaskı kolunda takılıydı, zaten gençlerin en büyük hatası kaskı kollarına takması"

Olay yerinde işletmesi olan ve kazaya şahit olan esnaf Mevlüt Özkan, motosiklet sürücünün kasksız olduğuna dikkat çekti. Kazayı anlatan Özkan, "Arkadaş karşı sokaktan geliyordu, artık duramadı mı bilmiyorum ama caddede ilerleyen servise yandan çarptı. Çocuk ağır yaralıydı, ilk ben koştum zaten yanına hiç tepki vermiyordu. Kaskı kolunda takılıydı zaten gençlerin en büyük hatası kaskı koluna takması. Kask kafaya takılmalı. Benim komşumun akrabasıydı, yazık yani gencecik, 16 yaşında bir arkadaşımızdı. Buradan motosiklet kullanan arkadaşlara kaskınızı ve ekipmanınızı eksik etmeyin diyorum. Mesela dünkü arkadaş kask takmış olsaydı ağır yaralı değil de biraz daha hafif atlatabilirdi. Ben bizzat şahit oldum, kasksız servise ve park halindeki bir araç çarptı başını. Motosikletçi arkadaşlara sesleniyorum kaskınızı lütfen takın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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