Vatandaşlar karla karışı yağmura hazırlıksız yakalandı

Eskişehir'de sabah hava tahmin raporunda karla karışık yağmur uyarısına rağmen vatandaşlar yağışlara hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü sabah saatlerinde karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu. Öğleden sonra etkisini gösteren yağışlara bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanıp gitmeleri gereken yerle hızlıca yürüyerek varmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise şemsiyeleri ile kendilerini korudu. Öte yandan, Nisan ayında gerçekleşen bu kar yağısı ortaya alışılagelmemiş fotoğrafların çıkmasına sebep oldu. - ESKİŞEHİR

