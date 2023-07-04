Eskişehir'de Kardeşini Öldüren Kadına 12 Yıl Hapis Cezası

ESKİŞEHİR'de, kardeşinin evinde tartıştığı Murat Dal'ı (40) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44), iyi hal ve haksız tahrik indirimli 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, suçu birlikte işlediği iddia edilen erkek kardeşi hakkında ise beraat kararı verildi.

Murat Dal, geçen yıl eylül ayında, arkadaşı B.M. ile Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Selçuk Özdengül'ün evine gitti. Burada Dal ile eski sevgilisi Deniz Özdengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan Murat Dal, hayatını kaybetti. Olayın ardından Deniz Özdengül, kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ve B.M. gözaltına alındı. İki kardeş, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdengül kardeşler hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.