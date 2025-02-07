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Eskişehir'de Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
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Eskişehir'de ablası Suzan P. ile tartışan B.P., bıçakla saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası, Suzan P. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. B.P. ise gözaltına alındı.

Eskişehir'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre dün gece, Emek Mahallesi Mutlugün Sokak'ta abla Suzan P. ile kardeşi B.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre yaşı küçük olan B.P., evde bulduğu bıçakla ablası Suzan P.'yi arkasından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Suzan P.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.P.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen B.P.'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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