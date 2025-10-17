Haberler

Eskişehir'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 67 yaşındaki Necati H. hayatını kaybetti. Eşi G.H., yatalak durumda olduğu için yardım alamadı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki adam hayatını kaybederken, yeni ameliyat olması sebebiyle kıpırdayamayan ve kimseye haber veremeyen eşi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak üzerindeki 14 numaralı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Necati H. (67) ve eşi G.H.'den (67) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.

Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti

İçeriye giren ekipler, hareketsiz vaziyetteki Necati H. ve yatalak durumda olan eşi G.H. ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen yaşlı çifte sağlık ekipleri müdahale etti. Necati H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, bilinci açık olan G.H. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yatalak durumda olan kadın kimseye haber verememiş

Öte yandan, G.H.'nin birkaç gün önce temizlemek için çıktığı bacadan düşerek sakatlandığı bilgisi edinildi. Geçirdiği ameliyat sebebiyle yatalak durumda olan çaresiz kadının, bugün gerçekleşen olay sırasında hareket edemediği ve kimseye haber veremediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
