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Eskişehir'de Kapalı Yaya Bölgelerine Giren Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine Cezai İşlem

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Eskişehir'de trafik ekipleri, kapalı yaya bölgelerine giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ceza yazdı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 28 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de trafik ekipleri kapalı yaya bölgelerine giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza yazdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2 Haziran 2024 tarihinde planlama dahilinde araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yapan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 28 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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