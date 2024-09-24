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Eskişehir'de Kamyonette 600 Bin TL'lik Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kamyonette 600 Bin TL'lik Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekipleri, durdurulan bir kamyonette çelik kapıların içine zulalanmış 600 bin dal sarılmış sigaraya el koydu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette çelik kapıların içerisine zulalanan 600 bin TL olduğu değerlendirilen 600 bin dal sarılmış sigaraya el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'de Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Eskişehir'in Ankara uygulama noktasındaki çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Ekiplerin aramaları sonucunda, çelik kapıların içerisine zulalanmış vaziyette bulunan ve piyasa değeri 600 bin TL olduğu değerlendirilen 600 bin dal sarılmış sigara ele geçirildi. Şüphelinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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