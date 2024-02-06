Eskişehir'de Kamyonetin Tankere Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir kamyonetin tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Narin Sak, hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan A.C.S.(55) idaresindeki 26 AHM 241 plakalı kamyonet, kendisiyle aynı yönde gitmekte olan Bahadır N. (43) idaresindeki 42 KJ 850 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada, 26 AHM 241 plakalı kamyonetin sürücüsü A.C.S. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Narin Sak (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Narin Sak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Narin Sak'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Yahnikapan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR