Eskişehir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de takip mesafesini korumadan seyir halinde olan bir kamyonun çarpması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Alpu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alpu istikametinde seyir halinde olan M.Z.T. idaresindeki 26 AHE 105 plakalı kamyonete, takip mesafesini korumadan seyir halinde olan H.M.P. idaresindeki 26 ACS 519 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 26 AHE 105 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü M.Z.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR