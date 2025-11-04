Eskişehir'de Kamyonet Kazası: 70 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de kamyona arkadan çarpan ve sıkışan karton yüklü kamyonetin 70 yaşındaki yaralı sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazadan dolayı trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, Çevreyolunun Ankara istikameti 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan A. (70) idaresindeki 26 SC 359 plakalı karton yüklü kamyonet, Bilecik'ten Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne babasıyla birlikte gelen A.Ö. idaresindeki 11 DF 813 plakalı kamyonun arkasına çarptı. Kazanın etkisiyle kupa kısmı ezilen kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 70 yaşındaki sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesinin akabinde ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR