Eskişehir'de 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında 13 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından, Eskişehir merkezli olmak üzere Muğla, Çanakkale, Diyarbakır ve Ağrı'da 'Kafes-18 Operasyonu' gerçekleştirildi. İçlerinde eğlence mekanı sahiplerinin ve iş adamlarının da olduğu, eğlence mekanlarında koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 36 şüpheli, özel harekat destekli şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 36 kişi hakkında işlem yapılırken, Eskişehir'de gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muğla, Çanakkale, Diyarbakır ve Ağrı'da gözaltına alınan, ayrıca tutuklu halde cezaevinde bulunan 16 şüphelilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile ifadelerin başvuruldu.

Toplamda 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde, 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR