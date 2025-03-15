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Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak, KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlendirme ile ilgili bilgi dağıttı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele ve çeşitli konularla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Seyitgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi'nde çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede; kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES mobil uygulaması, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele ve 'Kadına EL KAL-KA-MAZ' sloganı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Kümbet ve Gökbahçe mahalle pazarları ziyaret edilerek broşür dağıtıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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