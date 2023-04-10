Eskişehir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Eskişehir'de 2'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan sevgilisi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında geçtiğimiz yıl haziran ayında meydana gelen olayda Zerin Kılınç (36), sevgilisi ile birlikte yaşadığı evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan kadının sevgilisi Yılmaz S. serbest bırakıldı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan Yılmaz S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden soruşturma sürecinin ardından tutuklanan Yılmaz S. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, şüphelinin birbiriyle çelişen savunmaları, olaya ilişkin kamera görüntüleri, olay yeri inceleme ekiplerinin raporları, otopsi raporu ve adli tıp raporları, telefon incelemelerine ilişkin raporlar değerlendirildi. İddianamede, 12 yaşında bir kızı çocuğu annesi olan maktulün Yılmaz S. ile kıskançlıktan dolayı sürekli tartışma yaşadığı yer aldı. Tutuklu Yılmaz S.'nin Zerin Kılınç'a çalıştığı iş yerindeki müdür ile arasında ilişki olduğu gerekçesiyle tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve olay günü de aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Ayrıca iddianamede tartışma esnasında Yılmaz S.'nin maktulü darp ettiği ve cam kenarındayken iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İntihara meylinin olmadığı belirlendi

İddianamede, tüm delillerle birlikte tutuklu Yılmaz S. ile Zerin Kılınç'ın sevgili olması, ayrıca mağdur ve müştekilerin beyanları sonucunda maktulün intihara meylinin olmadığının belirlendiği belirtildi. Ağustos ayında alınan adli tıp raporunda maktul Zerin Kılınç'ın kanında uyuşturucu madde tespit edilmesiyle evde bulunan uyuşturucu madde içmek ve satmak için kullanıldığı düşünülen malzemeler nedeniyle Yılmaz S. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan da ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede belirtilen bulgularla Yılmaz S. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kadına karşı tehdit' suçundan ise 2 yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı, olay yerine ilk giden polis memurlarının gerekli incelemeyi yapmayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. - ESKİŞEHİR