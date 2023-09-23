Eskişehir'de Kadın Sopayla Eski Eşine Ait Araca Zarar Verdi

Eskişehir'de bir kadın, sinirlendiği eski eşine ait araca sopayla zarar verdi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de bir kadın, sopayla eski eşine ait araca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Yaylalı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir kadın eline aldığı sopa ile sinirlendiği eski eşine ait araca zarar verdi. Aracın ön kısmına elindeki sopa ile defalarca vuran kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Camı, aynası, silecekleri ve iç aksamları parçalanan araç kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR