Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Ambulans Şoförüne Cezalar Yağdı

Eskişehir'de kumar borcundan dolayı bir evden hırsızlık yaptığı esnada 72 yaşındaki Safinaz Ayten'i darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı şoförü Mehmet U. hakkında indirimsiz şekilde 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 11 yıl ve ' Hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

22 Ocak 2024'te Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta meydana gelen olayda, Safinaz Ayten, eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Safinaz Ayten'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz Ayten'in yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda Safinaz Ayten'in boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz Ayten'in cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, Safinaz Ayten'in evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Mehmet U. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz Ayten'in eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Mehmet U.'nun, Safinaz Ayten'in kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet U. hazır bulundu. Duruşmaya, Safinaz Ayten'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Ağız ve burun kapanması nedeniyle oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetmiş

Bir önceki duruşmada Safinaz Ayten'in ölüm nedeniyle alakalı olarak talep edilen Adli Tıp Kurumu raporu, mahkeme dosyasında yer aldı. Raporda, Safinaz Ayten'in, ağız ve burun kapanması ve boyna baskı uygulanması sonucu oksijen yetersizliğinden kaynaklanan boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"2 çocuğum var"

Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Mehmet U.'ya son sözünü sordu. Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmeyen sanık, "Hakkımdaki Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporlarındaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. 2 çocuğum var, kararda dikkate alınmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından Safinaz Ayten'i öldüren Mehmet U. hakkındaki karar açıklandı. Mehmet U., indirimsiz şekilde 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 11 yıl ve 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR