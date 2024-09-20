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Eskişehir'de Kadın Aile Hekimini Darp Eden Anne Tutuklandı

Eskişehir'de Kadın Aile Hekimini Darp Eden Anne Tutuklandı
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Eskişehir'de, çocuğuna rapor vermediği için aile hekimi A.D.'yi darp eden Y.C. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de kadın aile hekimini, çocuğuna rapor vermediği için darp eden anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde A.D. isimli kadın personelini, oğluna rapor vermediği için darp eden Y.C. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Y.C., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü akabinde Sağlık Çalışanına Görevi Dolayısıyla Kasten Yaralama suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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