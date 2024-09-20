Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kadın Aile Hekimine Saldırı

Eskişehir'de Kadın Aile Hekimine Saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir kadın aile hekimi, rapor vermediği nedeniyle bir annenin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay, Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi, yaralı hekim hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Eskişehir'de kadın aile hekimi, rapor vermediği çocuğun annesinin kendisine saldırması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D. isimli kadın personel, başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Aile hekimi, yaptığı kontroller neticesinde çocuğun bir sağlık sorunu olmadığını belirledi. Anne Y.C. oğluna rapor verilmesi talebinde bulunurken, aile hekiminin olumsuz yanıt vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kafasını dolaba vurarak yere düşen aile hekiminin kafasını defalarca yere vurdu

Hakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D'nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.

Yaraladığı aile hekimini sedyeyle taşındığı esnada da tehdit etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C'nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D'ye sedye ile taşındığı esnada da, "Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım" dediği bilgisi edinildi.

Saldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D'yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D'nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });