Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Bin 966 Kaçak Eşya ve 1 Tutuklama

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Bin 966 Kaçak Eşya ve 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 4 bin 966 adet gümrük kaçağı eşya ve bin 205 adet bitkisel ürün ele geçirdi. Şüpheli 2 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 bin 966 adet gümrük kaçağı eşya ve bin 205 adet bitkisel ürün ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheliden 1"i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 4 bin 966 adet gümrük kaçağı eşya ve bin 205 adet bitkisel ürün ele geçirildi. Bu çerçevede, 2 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince adli işlem yapılırken, 1 şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelesi vatandaşların ihbarları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.