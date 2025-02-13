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Eskişehir'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 164 iş yeri denetlendi, bin 350 şahıs sorgulandı ve sahte alkollü içki üretimiyle ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 164 iş yerine kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" operasyonunda; tekel bayileri, bakkallar, büfeler ve içkili yerler olmak üzere toplam 164 iş yerinde yapılan denetlendi. Yapılan kontrollerde bin 350 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte alkollü içki üretmek amacı ile etil alkol bulundurduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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