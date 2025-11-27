Haberler

Eskişehir'de Kaçak Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de jandarma, kaçak yollarla piyasa sürülmek istenen cinsel içerikli haplar, gümrük kaçağı sigaralar ve bir tabanca ile 3 şahsı yakaladı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 119 adet hap, 490 paket sigara ve bir tabanca bulundu.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, yabancı menşeili cinsel içerikli uyarıcı hap, gümrük kaçağı sigara ve tabancayı kaçak yollardan piyasaya sürülmek isteyen şahısları yapılan operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız, yabancı menşeili cinsel içerikli uyarıcı hap, gümrük kaçağı sigara ve tabancayı haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Yürütülen çalışmalar sonucunda; Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın çantasında; 119 adet yabancı menşeili cinsel içerikli uyarıcı hap, İnönü ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 6 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, Odunpazarı ilçesinde şüpheli iki şahsın bulunduğu araçta, faturasız ve bandrolsüz 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
