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Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak tütün satışı yapan bir şüpheliyi gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakaladı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütünle ilgili ekipman ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, satmak için müşteri aradığı kaçak tütünlerle birlikte yakaladığı şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma ekiplerince Sivrihisar İlçesi'nde şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 2 Aralık 2024 tarihinde şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada; 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 900 dal bandrolsüz makaron, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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