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Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 75 Bin Makaron ve 140 Bin Sigara Filtresi Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 75 Bin Makaron ve 140 Bin Sigara Filtresi Ele Geçirildi
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Eskişehir'de yapılan operasyonda polis ekipleri, 75 bin dal içi doldurulmuş kaçak makaron ile 140 bin adet sigara filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince 75 bin dal içi doldurulmuş kaçak makaron ve 140 bin adet sigara filtresi ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede gerçekleştirilen aramalarda, 75 bin dal içi doldurulmuş makaron ve 140 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Ayrıca 1 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Makaron Hukuk Polis

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